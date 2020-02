Tentarono di investire un uomo: condannati padre e figlio di Atripalda

Padre e figlio sono stati condannati dal Tribunale di Avellino per tentate lesioni in concorso. La pena (sospesa) è di un anno di reclusione per il 54enne e di nove mesi per il 26enne. E’ questa la decisione del collegio giudicante, presieduto dal giudice Luigi Buono (a latere Giulio Argenio e Lorenzo Corona). E’ stato “derubricato” il reato di tentato omicidio in tentate lesioni. Inizialmente, però, i due erano accusati di tentato omicidio del futuro genero, ma il processo ha portato ad una derubricazione che ha inciso anche sull’entità della pena. I due imputati erano assisti dall’avvocato Raffaele Tecce. La parte civile dal legale Nicola D’Archi. I fatti, avvenuti ad Atripalda, risalgono al 2016 quando i due uomini – per l’accusa – hanno tentato di investire la vittima per dissidi familiari. La parte offesa era compagno della figlia del 54enne. La sentenza sarà impugnata in Appello.