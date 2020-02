L’Avellino non molla e strappa un pari in dieci a Francavilla

L’Avellino getta il cuore oltre l’ostacolo ed in 10, a tempo quasi scaduto, trova il pari sul difficile campo di Francavilla Fontana contro i biancazzurri della Virtus. A seguito dell’1-1 le squadre restano così separate da un solo punto in classifica (31 Virtus, 30 Avellino) nella graduatoria di Lega Pro, Girone C.

A guidare le rispettive formazioni mister Ginobili e mister Padovano, date le squalifiche di mister Trocinie mister Capuano. 3-5-2 per i padroni di casa, mentre l’Avellino propone un 3-4-3 che vede l’esordio dal primo minuto di Agostino Rizzo con i colori biancoverdi. Sul lato opposto della mediana Parisi, difesa con Celjak, Laezza e Illanes. Izzillo e Di Paolantonio in mezzo al campo mentre l’attacco è affidato a Pozzebon, supportato da Ferretti e Micovschi. Dini tra i pali. Il primo tempo si contraddistingue per la grande pressione ospite, con i lupi che si affacciano spesso e volentieri nella metà campo degli avversari. Due le ghiotte occasioni da rete: la prima al 14′ con Pozzebon che, dopo un’azione personale insistita da parte di Parisi, impatta la sfera e colpisce la parte alta della traversa. E’ poi Alessandro Di Paolantonio a spaventare Poluzzi con una bella punizione dal limite. A sbloccare il risultato ci pensa però Zenuni con un eccezionale goal da oltre 30 metri, di prima intenzione dopo una ribattuta di Dini. Palla che scende implacabile e si va al riposo sul parziale di 1-0.

La prima parte della ripresa vede la Virtus Francavilla provare a prendere campo: l’Avellino cambia portando Zullo al Centro della Difesa con Alfageme in attacco. Dopo l’espulsione di Laezza per somma di ammonizioni i biancoverdi invece di scoraggiarsi si lanciano in un forcing finale che produce diverse palle goal, fino all’episodio del rigore: Parisi viene atterrato in area da Albertini, Di Paolantonio si presenta sul dischetto e, come a Bisceglie la scorsa settimana ma a parti invertite, ribadisce in goal il penalty inizialmente parato da Poluzzi.

“Questa, per come è maturata, è praticamente una vittoria” Così mister Padovano al termine del match. “Eravamo in inferiorità numerica e sotto di un goal a 10′ dalla fine, riacciuffarla è indice di coraggio, di caparbietà e di bravura. Non posso che fare i complimenti ai ragazzi che, a mio parere, hanno compiuto un’impresa. Il mio giudizio non sarebbe cambiato in caso di risultato negativo, perché credo sia evidente che, forse solo per l’inizio del secondo tempo in cui siamo stati un po’ spenti, abbiamo tenuto il pallino del gioco. Il modulo? Abbiamo costruito la squadra per giocare con questo tipo di assetto, impostando il nostro gioco contro chiunque perché ne abbiamo le capacità e abbiamo dimostrato il nostro valore contro ogni tipo di squadra, indipendentemente dai punti raccolti nelle specifiche occasioni”.

“Che dire, pareggiare alla fine con un uomo in meno è veramente tanta roba” dichiara Vedran Celjak.“Non abbiamo mai mollato, mettendoci cuore e corsa. Così sa di vittoria. I nostri avversari si sono abbassati, noi però abbiamo spinto tenendoli nella loro trequarti nei minuti finali. Stavamo bene, grazie a come ci alleniamo e a come prepariamo la partita. Lo abbiamo dimostrato anche con un uomo in meno. Ora speriamo di rivedere i nostri tifosi, ci mancano tanto. Li vorremmo rivedere allo stadio pronti a sostenerci”.

Tabellino

Virtus Francavilla-Avellino 1-1

Marcatori: 41′ pt Zenuni, 49′ st Di Paolantonio.

Virtus Francavilla (3-5-2): Poluzzi; Delfino (32′ st Tiritiello), Marino, Caporale; Albertini, Risolo (39′ st Castorani), Zenuni, Mastropietro, Gallo (39′ st Sparandeo); Marozzi (28′ st Di Cosmo), Perez (39′ st Baclet).

A disp.: Costa, Pambianchi, Nunzella, Setola, Ekuban.

All.: Ginobili (Trocini squalificato).

Avellino (3-4-2-1): Dini; Celjak, Laezza, Illanes; Rizzo (1′ st De Marco), Izzillo (10′ st Sandomenico), Di Paolantonio, Parisi; Micovschi, Ferretti (28′ st Zullo); Pozzebon (28′ st Alfageme).

A disp.: Tonti, Rossetti, Njie, Evangelista, Garofalo, Federico.

All.: Padovano (Capuano squalificato).

Arbitro: Ricci di Firenze.

Assistenti: Zampese di Bassano del Grappa e Moro di Schio.

Ammoniti: 36′ pt Zenuni, 7′ st Laezza, 25′ st Perez, 41′ st Illanes (gioco scorretto); 29′ st De Marco (comportamento non regolamentare);

Espulsi: 36′ st Laezza (somma di ammonizioni);

Angoli: 4-5,

Recupero: 0′ pt, 5′ st.