Inquinamento Valle del Sabato, intesa tra i sindaci: “Sì alle contromisure ma niente blocchi. Vanno installate altre centraline”

Intesa tra i sindaci per contrastare l’inquinamento e confermare lungo il Protocollo antismog sottoscritto con l’ex commissario Priolo. Il tavolo dei primi cittadini dell’hinterland si è tenuto ieri mattina al Comune di Avellino. Un tavolo convocato dal primo cittadino Gianluca Festa: «Non è mai mancata la grande collaborazione tra noi sindaci, inoltre è emersa anche l’esigenza di andare oltre quel protocollo modificando alcune azioni previste. All’Arac abbiamo chiesto di fornirci una lettura puntuale dei dati. E’ importante comprendere i fattori che hanno determinato gli sforamenti. Tra un mese ci aggiorneremo non appena l’Arpac ci avrà fornito questi dati. I sindaci hanno condiviso alcune indicazioni date nella mia ordinanza, è chiaro che dovranno fare le loro valutazioni, probabilmente ci potrà essere anche una presa d’atto e un’ordinanza in tal senso. Ma questo attiene alle loro prerogative».

Al tavolo è stato affrontato anche il tema dei controlli. «Ad Arpac è stato chiesto di fornirci valutazioni più dettagliate rispetto ai rilievi che già fanno, in modo da capire meglio la tipologia dell’inquinamento, mentre noi come Comuni abbiamo deciso di contattare i tecnici che ci hanno sottoposto qualche tempo fa una rete di monitoraggio più dettagliata e vasta sul territorio, in modo da fornirci letture più precise sia nel tempo che nello spazio, ma anche come tipologia di fonti inquinanti – spiega il sindaco di Atripalda, Giuseppe Spagnuolo accompagnato dal delegato Costantino Pesca -. Il sindaco di Avellino contatterà i tecnici che hanno realizzato questa startup all’università di Fisciano, in modo da valutarla nel dettaglio. La cosa importante è comprendere le varie fonti di emissione in modo da diventare più incisivi con le nostre misure».

Al Tavolo intercomunale presenti anche il sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio con l’assessore all’ Ambiente Annachiara Coppola: «Lavoriamo – commenta l’assessore Coppola – ad una strategia condivisa tra comuni per fronteggiare il problema dell’ inquinamento atmosferico, progettando interventi supportati da monitoraggi costanti, incroci di dati ed analisi ponderate a seconda delle zone».