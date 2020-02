“Cambia-Menti” pronta a ripartire con nuovi progetti dopo lo stop “forzato” per i lavori nella Biblioteca comunale

Sembra ieri, ma è già passato un mese dal primo evento del 2020 targato “Cambia-Menti”. Infatti, la sera del 4 gennaio abbiamo dato avvio al nuovo anno con il TRAM Fest, evento giunto alla terza edizione. Per quest’anno abbiamo voluto fare le cose in grande; abbiamo scelto come location del TRAM il luogo di ritrovo principale ad Atripalda, piazza Umberto I.

La serata è partita con l’apertura del laboratorio per i nostri piccoli, che grazie al prezioso aiuto dei nostri ragazzi hanno creato calze colorate per l’arrivo imminente della Befana.

Successivamente si sono esibiti diverse giovani realtà in campo musicale del nostro territorio, a partire dagli Am Bros One, passando per G-rock e Janpier, e a chiudere con i Fatti male, la band “Made in Cambia-Menti”.

Uno dei punti chiave del TRAM Fest è il valore del territorio; proprio per questo sono state esposte, nel corso della serata, delle immagini storiche di Atripalda, gentilmente concesse dalla Pro Loco atripaldese, che hanno fatto fare un corposo viaggio nel tempo ai nostri concittadini.

Siamo davvero entusiasti dell’andamento della serata, con diversi ragazzi e ragazze che hanno ballato e cantato insieme ai nostri ospiti musicali, che ringraziamo per essersi esibiti in condizioni non propriamente ottimali.

Crediamo che abbiate notato come l’attività associativa abbia avuto un forte rallentamento, e crediamo che sia opportuno comunicare la motivazione principale.

A causa dei lavori che interesseranno per i prossimi 3 mesi l’intera area della biblioteca comunale di Atripalda, ivi compresa l’Officina, ci risulta impossibile, al momento, proseguire nelle nostre consuete attività. Pur dispiaciuti per la chiusura temporanea, non possiamo non manifestare soddisfazione per il restyling che interesserà due luoghi di aggregazione molto importanti per i giovani atripaldesi.

Ma la frenata delle attività di Cambia-Menti è soltanto apparente…siamo infatti già al lavoro per ritornare al meglio nei prossimi mesi, con diverse attività che proporremo alla cittadinanza.



La redazione CAMBIA-MENTI