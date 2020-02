Parte l’intervento di regimentazione delle acque a contrada Fellitto ad Atripalda. Foto

Parte l’intervento di regimentazione delle acque a contrada Fellitto e piazza Sapravigna ad Atripalda. E’ entrato nella fase operativa il progetto a regia regionale “ex Arcadis” denominato “Risanamento ambientale dei corpi idraulici superficiali delle aree interne”. Il Comune del Sabato è interessato all’opera per gli interventi di realizzazione del collettore fognario di Contrada Fellitto, che si allaga ogni qual volta straripa il Fenestrelle all’altezza del ponte delle Filande, e di regimentazione idraulica e di razionalizzazione fognaria di piazza Sparavigna, lo slargo ubicato alle spalle della Dogana dei Grani di piazza Umberto, che più volte in passato si è allagata con le forti piogge L’intervento prevede anche la relativa sistemazione dei tratti stradali.

Il primo cantiere è stato aperto in questi giorni a contrada Fellitto. Poi seguirà l’intervento a piazza Sparavigna con un crono-programma di realizzazione per entrambe le opere non superiore alle 8 settimane.

«Dopo quasi 15 anni di attesa dalla prima progettazione, grazie alla perseveranza dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Spagnuolo e alla concreta disponibilità della Regione Campania prendono finalmente il via i lavori di sistemazione fognaria ex Arcadis di Contrada Fellitto – commenta il delegato ai Lavori Pubblici, Salvatore Antonacci -. Esprimo piena soddisfazione per il raggiungimento dell’obiettivo volto alla risoluzione concreta di due rilevanti criticità del territorio comunale grazie al lavoro continuo e costante di relazioni presso gli Uffici della Regione Campania. Avevamo richiesto che l’intervento relativo al collettore fognario di contrada Fellitto, che interesseranno anche il tratto della strada provinciale di via Pianodardine, si realizzino con priorità al fine di evitare sovrapposizioni con i lavori di sostituzione del ponte delle Filande, già programmati dalla Provincia di Avellino».

Per l’ampliamento del ponte delle Filande lungo il torrente Fenestrelle infatti la Provincia ha provveduto all’aggiudicazione dell’appalto. Il nuovo ponte delle Filande, progettato e finanziato dall’Ente di Palazzo Caracciolo, sarà realizzato in struttura metallica a campata unica con la sistemazione idraulica del tratto fluviale per circa due milioni di euro.

Il ponte delle Filande rappresenta ad oggi il punto di maggiore criticità ogni volta che ci sono eventi piovosi di una certa consistenza. Il maltempo porta le piene del fiume allo straripamento nel tratto delle Filande andando ad inondare le zone circostanti tra Atripalda e Avellino.

Subito dopo contrada Fellitto il cantiere si sposterà a piazza Sparavigna per la regimentazione idraulica e di razionalizzazione fognaria dello slargo.