Via Melfi chiude di nuovo al traffico per lavori straordinari alle facciate laterali di Palazzo Del Gaudio

Via Melfi chiude di nuovo al traffico veicolare ad Atripalda fino a fine mese per consentire la conclusione dei lavori straordinari alle facciate laterali di Palazzo Del Gaudio.

Dopo la chiusura nel mese di novembre scorso, da lunedì e fino al prossimo 26 febbraio, tempo permettendo, la strada che si immette su via Roma collegandola a salire da piazza Umberto I, sarà di nuovo offlimits agli automobilisti per i lavori straordinari che stanno interessando Palazzo Del Gaudio, ubicato all’altezza del civico 22, a seguito della richiesta presentata dall’amministratore pro-tempore Sabino Imparato.

Il Comando di Polizia municipale ha istituito il divieto di circolazione e di sosta temporanea.

L’arteria resta interdetta al traffico dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30, e il sabato dalle ore 08.30 alle 13.30. Durante queste ore il traffico che da via Manfredi deve proseguire verso via Roma e via Appia viene deviato lungo via Fiume e via Gramsci. Nelle altre ore della giornata la strada sarà percorribile alle auto. La chiusura è stata comunicata sull’Albo Pretorio del Comune di Atripalda con l’ordinanza n°9 del 3 febbraio scorso. Il provvedimento è stato adottato per poter concludere la manutenzione straordinaria, iniziata nel mese di novembre, delle facciate laterali del palazzo con la sostituzione delle lamiere pericolanti.

Un lavoro che richiede l’impiego di attrezzature mobili elevatrici visto il diniego di entrambi i condomini limitrofi al palazzo di autorizzare l’installazione di ponteggi fissi.

Un intervento di messa in sicurezza con la sostituzione delle lamiere collocate sulle facciate laterali dell’edificio che al piano terra ospita la “Filantropia” che hanno rischiato di staccarsi e cadere durante una tempesta d’acqua.

Il comandante della Polizia Municipale, Domenico Giannetta, responsabile del III Settore di Palazzo di città, ha emesso la nuova ordinanza di chiusura al traffico di via Melfi, disponendo «l’istituzione della svolta a sinistra per gli autobus di linea con capolinea in piazza Umberto I, negli orari indicati dall’ordinanza, per l’immissione verso via Manfredi e via Fiume transitino in deroga al divieto di accesso esistente». Toccherà all’impresa esecutrice dei lavori straordinari sul fabbricato di via Melfi, per agevolare le manovre di immissione degli autobus di linea lungo la direttrice piazza Umberto-via Manfredi-via Fiume, negli orari di partenza degli autobus, di mettere a disposizione «un moviere, facente parte degli addetti ai lavori, che blocchi momentaneamente il flusso di traffico proveniente da via Roma».

La ditta esecutrice dei lavori sarà tenuta a garantire il transito dei veicoli, ai titolari di passi carrabili, esistenti in zona e inoltre , prima dell’inizio dei lavori, dovrà predisporre segnaletica stradale indicante il divieto di circolazione lungo via Melfi e di deviazione del traffico lungo le arterie stradali di piazza Umberto, via Fiume e via Melfi. Inoltre nell’area interessata dal cantiere dovrà essere protetto il transito dei pedoni, predisponendo idonei passaggi alternativi.