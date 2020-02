Il Consiglio d’Istituto del Comprensivo “De Amicis-Masi” di Atripalda elegge presidente Roberto Savarese ribaltando l’esito delle elezioni suppletive. Due genitori allontanati dai Vigili

Il Consiglio d’Istituto del Comprensivo “De Amicis-Masi” di Atripalda elegge presidente Roberto Savarese ribaltando l’esito delle votazioni suppletive della componente genitori. E non è mancato un momento di tensione con due genitori che volevano assistere alle operazioni di voto, fatti allontanare dalla dirigente dai Vigili urbani e dai Carabinieri.

Finisce 10 a 8 a favore di Roberto Savarese che la spunta su Lia Gialanella che invece era prevalsa alle elezioni suppletive dei genitori decise dall’Ufficio Scolastico Regionale a seguito delle dimissioni ad inizio mese di gennaio del presidente del Consiglio d’Istituto Giuseppe Iannaccone e della componente dei genitori dall’organo collegiale dopo le polemiche scoppiate tra una parte dei genitori e la dirigente scolastica Amalia Carbone. Roberto Savarese, unico ricandidato tra i consiglieri uscenti e che non si era dimesso, succede così a Giuseppe Iannaccone. Alle elezioni suppletive della componente genitori aveva incassato 46 preferenze mentre Lia Gialanella aveva ottenuto 219 preferenze personali, battendo la compagine di Savarese denominata “Insieme per i nostri figli”.

Come vice presidente del Consiglio è stata eletta Margherita Sarno, appartenente alla lista del presidente Savarese dopo che la sfidante Lia Gialanella e i componenti della sua lista “Insieme si può” hanno deciso di rifiutare ogni incarico argomentando così «non abbiamo bisogno di nessun titolo se la scuola non tiene conto della volontà dei genitori mentre noi avevamo votato come vicepresidente Margherita Sarno rispettando la prassi e la volontà genitoriale dell’altra lista» spiega Lia Gialanella.

«Si è svolto tutto in serenità» commenta la dirigente Amalia Carbone che ieri ha preso parte insieme all’Amministrazione e al vicesindaco con delega all’Istruzione Anna Nazzaro alla Marcia per la Pace organizzata dall’Azione Cattolica e dalla parrocchia della chiesa di Sant’Ippolisto Martire con il parroco Don Fabio Mauriello.

Prima che avesse inizio la riunione del Consiglio d’Istituto c’è stato anche l’intervento presso la scuola di via Roma dei Vigili Urbani e dei Carabinieri su richiesta della stessa dirigente per allontanare dalla sala della riunione due genitori che volevano assistere all’ elezione del nuovo presidente del Consiglio d’Istituto. Gli agenti della polizia municipale, guidati dal vicecomandante Sabino Picone, hanno anche redatto un verbale dell’intervento. Secondo il genitore la legge dà la possibilità di assistere alle riunioni così come accade durante il Consiglio comunale, previa riconoscimento. Secondo la dirigente invece il regolamento d’Istituto non prevede la figura degli uditori: «è un Regolamento datato che va modificato in questa direzione. Per questo è stata istituita una commissione che proceda alla modifica – tiene a precisare la dirigente scolastica -. Ma si deve stabilire in che termini si può partecipare. E questo lo faremo. Dovendo procedere all’elezione del presidente dl Consiglio d’Istituto e guidando io la seduta ho ritenuto che trattandosi di una votazione non potevano prendere parte anche coloro che non facevano parte dell’organo collegiale». Così la seduta è stata sospesa fino all’arrivo dei vigili urbani che hanno allontano dall’aula i due genitori. Poi la ripresa della seduta e la votazione. E sui social non mancano le polemiche.