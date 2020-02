L’imprenditore atripaldese Marco Romano premia l’ex capitano della Roma Francesco Totti. L’occasione l’altra sera nella Capitale durante la gara tra la “Roma Calcio a 8”, sponsorizzata dall’azienda di Atripalda “Eligio Romano Ferrino Store”, squadra che milita nel campionato di Lega Nazionale di Calcio a 8, che ha disputato la partita contro la “Totti Soccer Club” in cui milita il fuoriclasse romano.

La squadra sponsorizzata dall’atripaldese, che aveva vinto la gara d’andata con la squadra di Totti, è uscita sconfitta dal campo con il risultato di 4-2. Al termine della partita Marco Romano, su richiesta dall’associazione “Assotutela”, ha premiato il grande campione, bandiera dei giallorossi e della Nazionale, come una delle eccellenze italiane per il 2019/2020 (nella foto Marco Romano con Francesco Totti e al centro Michel Emi Maritato presidente di Assotutela e della squadra Roma Calcio a 8). «E’ stato bello poter stringere la mano e conoscere un grande campione nella vita e nello sport – racconta il giovane imprenditore della cittadina del Sabato -. Davvero una grande emozione».

La Roma Calcio a 8, allenata da mister Filoso, occupa la quinta posizione nel campionato di Lega Nazionale. «Un grande prestigio essere sponsor di una grande squadra – prosegue Marco Romano -. Sto collaborando con la storica azienda Ferrino per l’apertura di un sito di e-commerce, n’iniziativa a livello europeo per cui abbiamo pensato di sponsorizzare una squadra che gode di una grande visibilità come la Roma Calcio a 8. Stiamo combattendo per la conquista del titolo di Lega Nazionale. Anche se abbiamo avuto una leggera flessione nelle ultime gare, speriamo al più presto di riprenderci in classifica».