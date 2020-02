Ciclismo, l’A.S Civitas-Profumeria Lucia intensifica la preparazione in attesa del debutto

E’ arrivato il momento di attaccare il primo numero sulla maglia. È tutto pronto in casa A.S.Civitas-Profumeria Lucia dove si stanno affilando le armi scaldando i motori……o meglio le gambe in vista dell’inizio della nuova stagione agonistica, la 18ma. La squadra atripaldese è pronta a dare battaglia a colpi di pedale su tutti i tipi di percorso e in tutte le competizioni che si svolgeranno in campo regionale ed interregionale: Gran Fondo, corse a circuito e in linea e cronoscalate con l’obbiettivo di mettersi in evidenza. Da quest’anno partner e sponsor della società A.S. Civitas è ‘’Profumeria Lucia’’ di Atripalda, marchio leader vendita di profumi e pelletteria). La nuova divisa è stata disegnata direttamente dal patrono Luigi Rosiello (O’ Conte) è prodotta dalla Vejus di Pago Vejano (BN) da un taglio netto al passato mettendo in evidenza il nero come colore di riferimento. L’Accostamento del colore ha entusiasmato tutto l’ambiente delle due ruote della cittadina del Sabato, e certamente garantirà un impatto elevato ai corridori riconoscibili in gruppo. Il morale è alle stelle ci aspetta un gran rilancio, la Civitas si appresta a vivere un’altra intensa stagione targata 2020.

