Non bastano i rinforzi, Scandone sconfitta ancora a Corato. Finisce 75 a 66 con L’ Adriatica Industriale Basket Corato presso il PalaLosito nel campionato di Serie B 2019/20. Queste le parole di coach De Gennaro dopo la sconfitta esterna contro l’Adriatica Industriale Basket Corato: “Purtroppo è stata una partita dai due volti: nei primi due quarti abbiamo subìto tantissimo la loro fisicità, ho provato a cambiare tanti quintetti per cercare di trovare la chimica giusta, ma loro ci hanno praticamente messo le mani addosso. Negli ultimi due quarti abbiamo iniziato a giocare più di squadra, a muovere meglio la palla e abbiamo retto un po’ di più in difesa, tanto è vero che abbiamo chiuso 14-26 il terzo quarto e 15-17 l’ultimo. Purtroppo, però, siamo entrati un po’ contratti e questa cosa non mi va giù, dobbiamo assolutamente lavorarci, per inserire meglio i nuovi. Marchetti e Stanzani stasera hanno giocato abbastanza bene, mentre Dilas ha giocato pochissimo quest’anno e quindi deve iniziare a entrare un po’ più nei meccanismi. Bene gli altri, Ondo Mengue e Marzaioli hanno dato il solito contributo, ho avuto un po’ meno da qualche giovane che si è innervosito un po’ troppo. Ora dobbiamo stare tranquilli, non guardare gli altri, pensare a noi e lavorare per cercare di amalgamarci ancora di più e giocarci le partite fino alla fine, consapevoli dei nostri mezzi. Ci vogliamo salvare e dobbiamo provarle tutte per riuscirci. Il mio compito è cercare di trovare dei quintetti solidi e motivare sempre di più i ragazzi”.