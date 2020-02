Pari a reti bianche nel derby con la Cavese. Capuano: «Dovevamo vincerla»

Termina con un pari a reti bianche il derby al Partenio-Lombardi tra Avellino e Cavese. Si è giocato in un clima surreale per l’assenza degli ultras biancoverdi della Curva Sud che hanno dato vita a una vibrante protesta fuori dallo stadio nei confronti della dirigenza dell’Us Avellino, esponendo sugli spalti uno striscione con la scritta “Rispetto!”. Termina con un pari a reti bianche il derby al Partenio-Lombardi tra Avellino e Cavese. Si è giocato in un clima surreale per l’assenza degli ultras biancoverdi della Curva Sud che hanno dato vita a una vibrante protesta fuori dallo stadio nei confronti della dirigenza dell’Us Avellino, esponendo sugli spalti uno striscione con la scritta “Rispetto!”.

L’Avellino spinge ma trova la traversa a dire di no sul tentativo di Micovschi a metà frazione, con Morero che poco dopo sbaglia la mira da buona posizione. Al 90′ De Luca pareggia il conto dei legni, sfiorando il blitz per la Cavese. A fine gara Eziolino Capuano commenta così: «Onore e merito a chi ottiene il risultato, perché pareggiare ad Avellino è un buon risultato per la Cavese che, però, ha perso troppo tempo nell’arco di tutta la partita. Giocare in un ambiente così senza tifosi è stato complicato. Il primo tempo non mi è piaciuto, meglio il secondo dove però non siamo riusciti a sfruttare le occasioni. Non posso dire nulla a questi ragazzi. Sono contento del ritorno di Salvatore Di Somma».