A causa delle forti raffiche di vento in data 05 febbraio in via San Lorenzo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per la caduta di un pioppo dell’altezza di circa 30 mt. verso la S.S.7 bis, nonché alla caduta di rami verso i box artigianali di via San Lorenzo.

Come si puo’ riscontrare nei verbali del personale del Comando si riteneva “ necessario ed urgente predisporre un’accurata verifica tecnica sull’intero filare di pioppi da parte di un tecnico qualificato”.

Nelle more dell’attuazione delle prescrizioni ritenevano necessario chiudere l’area sia al traffico veicolare che pedonale. Pertanto la zona interessata è rimasta chiusa anche durante il mercato settimanale e sollecitamente si è provveduto con interventi di riduzione dell’altezza per “ preservare l’integrità del vicino capannone e degli eventuali suoi abitanti” come da verbale.

Accurate verifiche strumentali sono state realizzate sull’intero filare dall’ Agronomo Dott. Erminio Luce e purtroppo come si evince dalle conclusioni della relazione “l’indagine ha restituito un quadro fitosanitario problematico, infatti gran parte degli alberi oltre ad avere problemi strutturali, dovuti alla presenza di carie, presentano il loro principale punto di debolezza nella risposta alle sollecitazioni indotte dai forti venti. Drastiche potature effettuate in passato, hanno compromesso l’architettura della pianta e quindi anche la risposta alle diverse sollecitazioni.

Inoltre i pioppi possono essere mantenuti solo a breve e medio termine, in quanto qualsiasi intervento di potatura sulla chioma, con tagli superiori ai 10cm, rendono l’albero più esposto a rischio di cedimento di rami o dell’intera pianta, in quanto la compartimentazione delle ferite avviene molto lentamente e il legno rimane più a lungo suscettibile di attacchi fungini, con conseguente insorgenza di carie e compromissione delle proprietà biomeccaniche della pianta.”

Lo stesso tecnico ha prescritto all’UTC – Settore Ambiente di procedere con urgenza all’abbattimento degli esemplari e di compensare l’eliminazione del filare di pioppi con la ripiantumazione di specie idonee.

L’operazione di abbattimento non fa piacere a nessuno:dopo ogni possibile verifica, sperando sempre in esiti positivi si è dovuto scegliere . Troppo spesso sentiamo notizie di incidenti anche mortali per la caduta di alberi, ma la sicurezza delle persone viene prima di tutto. L’ obiettivo di questa amministrazione per le alberature presenti sul territorio rimane quello di tutelarle e curarle ove possibile, di rimpiantumare come in questo caso con il giusto criterio nella scelta della specie, di potenziarle nelle aree sfornite, di sostiuirle ove con piantumazioni precedenti non hanno attecchito e di dedicarle come la piantumazione per i bambini nati nel 2019 che a breve andremo a fare .

