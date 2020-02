Erano 71…eran giovani e forti ed ora sono MORTI.

Da ieri mattina è iniziata l’opera di abbattimento di uno splendido filare di Ben 71 esemplari di pioppo ad Atripalda che costituivano una barriera verde tra la soprastante variante ed il Centro Servizi in via SanLorenzo (ennesima cattedrale abbandonata a se stessa e sottoutilizzata)..PERCHÉ!??

Quale è STATO il REATO.!?

Cosa hanno COMMESSO per meritarsi una tale PUNIZIONE e quale TRIBUNALE li ha condannati.!!!??

Só di un intervento dei vigili del fuoco di Avellino che hanno dichiarato la pericolosità di alcuni rami pertanto si suggeriva il taglio di rami pendenti anche in virtù del vento che ha fatto cadere un esemplare.. ma non L’ABBATTIMENTO dei 71!!!

Chiedo al sig. Sindaco ed alla giunta, di VEDERE LE SCHEDE TECNICHE inerenti ogni singolo esemplare che ne stabilisca la PERICOLOSITÀ che ne giustifichi l’abbattimento ed, in base alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, (“Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”) che i comuni DEVONO NECESSARIAMENTE Adottare, SE il Comune di Atripalda possiedi i principali Strumenti di pianificazione come il:

~ Regolamento del verde urbano pubblico e privato,

~ Piano del verde,

~ Censimento del verde cittadino e degli alberi monumentali.!!!

IN BASE agli artt. 1 e 2 si PROMUOVONO una serie di misure locali di SENSIBILIZZAZIONE pubblica (artt. 3 e 6) di INCREMENTO delle aree verdi e di TUTELA degli alberi monumentali (art. 7) NON DI STRAGI.!!

Vorrei conoscere, inoltre, il PIANO TERRITORIALE del VERDE URBANO (art. 3, comma 2, punto c) di Atripalda.