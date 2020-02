Ad Atripalda sabato pomeriggio arriva “Carnevale in Piazza”

Appuntamento di Carnevale Sabato 22 Febbraio in cui la nostra cittadina sarà protagonista della terza sfilata carnevalesca a cui prenderanno parte quattro gruppi folkloristici: il “Gruppo Folk Proloco di Taurano” la “Zeza” di Cesinali, I “Tarantellati” di Volturara, e infine la MascarataSerinese “Rivus”.

Il raduno si terrà presso Piazza Orte, antistante il mercatino rionale, alle ore 15:00, mentre l’inizio della sfilata è previsto alle ore 15:30, si procederà per Via Aldo Moro, proseguendo per la rotonda della Maddalena e poi Via Roma fino ad arrivare in Piazza Umberto I° alle ore 16:00 dove tutti i gruppi si esibiranno.

La manifestazione organizzata dalla Pro Loco Atripaldese e Patrocinata dal Comune di Atripalda nella persona della delegata agli eventi e turismo Antonella Gambale, con il prezioso contributo di Giuseppe Silvestri,Presidente dell’UNPLI Avellino, riporterà in vita ancora una volta unabellissima tradizione carnevalesca.

Saranno di scena le Maschere, che con i colori vivaci dei vestiti, i suoni degli strumenti e i balli ravviveranno le strade atripaldesi.

Tutta la popolazione è invitata a partecipare numerosa.