Coronavirus: il figlio rientra in Irpinia da Codogno, famiglia in quarantena a Montefusco

Intera famiglia in quarantena a Montefusco per scongiurare il rischio Coronavirus. La decisione è stata adottata dal sindaco Gaetano Zaccaria dopo aver appreso del rientro nel paese Irpino di un giovane di 26 anni che vive e lavora a Codogno, nel Lodigiano. Il primo cittadino ha inviato una lettera alla famiglia invitando i suoi componenti a rimanere all’interno dell’abitazione in isolamento fiduciario per 14 giorni. Il 26enne è riuscito a raggiungere l’Irpinia nonostante il divieto a muoversi da Codogno riconosciuto come focolaio di Coronavirus.