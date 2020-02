Coronavirus, avviso alla cittadinanza di Atripalda del sindaco Spagnuolo: “Comunicate i vostri spostamenti in questi ultimi 15 giorni da e verso le zone focolaio del virus in Italia e all’estero”

Avviso alla cittadinanza di Atripalda del sindaco Giuseppe Spagnuolo sul Coronavirus: “Comunicate i vostri spostamenti in questi ultimi 15 giorni da e verso le zone focolaio del virus in Italia e all’estero”.

Tutte le persone che sono state interessate da spostamenti da e verso le aree interessate dal focolaio di diffusione del Covid-19 (Coronavirus), sia in Italia che all’estero, devono comunicare al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, o al Comando di Polizia Municipale, i loro spostamenti in questi ultimi quindici giorni, la data di provenienza per le zone interessate o la data di arrivo sul territorio comunale. Tali comunicazioni devono essere effettuate a tutela della salute pubblica e per scopo precauzionale “essendo un dovere civico” al fine di poter consentire alle autorità sanitarie di porre in essere tutte le iniziative previste dal protocollo del Ministero della Salute.

Si richiede, altresì, di limitare gli spostamenti verso dette zone e comunque di comunicarlo preventivamente.