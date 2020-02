Forza Italia, nominato il nuovo commissario provinciale di Avellino: Fulvio Martusciello subentra a Cosimo Sibilia

Il coordinatore regionale di Forza Italia della Campania, Domenico De Siano, sentito il presidente Silvio Berlusconi, ha proceduto alla nomina dei nuovi commissari provinciali di Napoli, Avellino e Salerno. Lo si apprende da una nota del coordinamento regionale di Forza Italia. Per la Grande Città di Napoli – si apprende – il neo commissario di Forza Italia è l’attuale capogruppo comunale Stanislao Lanzotti che subentra all’onorevole Paolo Russo che ha recentemente assunto l’incarico di responsabile nazionale del dipartimento Sud. Ad Avellino l’incarico di responsabilità provinciale è stato affidato all’eurodeputato Fulvio Martusciello che subentra al deputato di Mercogliano Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, destinatario di un incarico nazionale. Infine, in ragione delle dimissioni rassegnate dall’onorevole Vincenzo Fasano, e nelle more di poter procedere alla relativa nomina commissariale, la responsabilità del coordinamento di Salerno rientrerà nelle competenza dello stesso coordinatore regionale.