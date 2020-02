L’irpino Vincenzo Garofalo al suo esordio regala tre punti ai Lupi

Allunga a 5 risultati utili consecutivi la sua striscia l’US Avellino di mister Ezio Capuano. Questa volta, al “Razza” di Vibo Valentia, i bianconverdi riescono ad intascare il bottino pieno e tornare a casa con 3 punti pesanti per classifica e morale. Contro il Rende a decidere l’incontro è l’incornata vincente del classe ’99 Vincenzo Garofalo, originario di Lioni (AV) e tifosissimo dei lupi. Per lui esordio, primo goal tra i professionisti e marcatura della vittoria a pochi minuti dalla fine del tempo regolamentare. “Con la maglia del lupo addosso non avrei potuto immaginare un esordio del genere nemmeno nei miei sogni più belli – ha commentato Garofalo subito dopo il triplice fischio – “Io sono un tifosissimo dell’Avellino e fino a qualche anno fa seguivo tutte le partite con mio padre, in curva ed in Tribuna Montevergine. La mia corsa dopo il goal? Volevo festeggiare con tutti i miei compagni e ringraziare il mister per la fiducia che mi ha dato, non solo per avermi messo in campo ma anche per il suo avermi voluto qui ad Avellino. Se non fosse stato per lui non sarei qui, per me è un sogno giocare con questa maglia”.

Sul suo ruolo: “già lo scorso anno con Capuano (a Rieti) giocavo play davanti alla difesa, ma quando vado in campo più che alla posizione penso solo a far bene e a mettere il 100% in campo. Nel mio ruolo ci sono tanti giocatori di valore in rosa, ci alleniamo tutti bene e facciamo di tutto per metterci in mostra. Lavoriamo giorno per giorno con il mister e poi sta a lui fare le scelte. Ora pensiamo a raccogliere quanti più punti possibile, poi all’ultima partita vedremo dove siamo arrivati e tireremo le somme. Ora testa a mercoledìu2026 domani però porterò i pasticcini per festeggiare il mio goal all’esordio”.

Questo invece il commento di mister Capuano: “stiamo facendo qualcosa di importante ad Avellino, abbiamo gestito una fase molto delicata e noi abbiamo retto, raccogliendo punti in casa ed in trasferta che oggi ci permettono di guardare con più serenità al mantenimento della categoria. Vincere questa partita non era facile, su un campo difficile contro una formazione che come noi si giocava una gara importantissima. Il merito? E’ sempre dei ragazzi, io però sento di aver gestito con esperienza una fase sicuramente complicata. Vicino all’esperienza c’è però ì’attaccamento per una maglia alla quale sono largamente che innamorato. A loro, ai nostri tifosi che volutamente hanno sofferto va la dedica per la nostra vittoria”.

Tabellino

Rende-Avellino 0-1

Marcatori: 36′ st Garofalo.

Rende (4-3-3): Borsellini; Origlio, Germinio, Bruno, Blaze; Murati, Loviso (1′ st Vivacqua), Collocolo (41′ st Ndiaye), Rossini, Libertazzi, Godano (21′ st Saveljevs).

A disp.: Savelloni, Palermo, Negri, Ampollini, Cipolla, Nossa, Fornito, Giannotti, Navas.

All.: Rigoli.

Avellino (3-4-2-1): Dini; Illanes, Morero, Laezza; Celjak, De Marco, Di Paolantonio (7′ st Garofalo), Parisi; Micovschi (7′ st Albadoro), Izzillo (24′ st Ferretti); Pozzebon (39′ st Rossetti).

A disp.: Tonti, Njie, Alfageme, Evangelista, Sandomenico, Federico, Rizzo.

All.: Capuano.

Arbitro: Repace di Perugia.

Assistenti: Franco di Padova e Munerati di Rovigo.

Note: Borsellini para un calcio di rigore a Di Paolantonio al 7′ pt.

Ammoniti: 10′ pt Pozzebon, 10′ pt Blaze (comportamento non regolamentare); 18′ st Origlio, 44′ st Garofalo (gioco scorretto);

Angoli: 2-8

Recupero: 1′ pt e 4′ st.