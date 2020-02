Coronavirus, il governatore De Luca chiude scuole e università fino a sabato in Campania

Scuole e Università in Campania chiuse fino a sabato per il Coronavirus. Dopo l’annuncio del primo caso di positività nel Cilento, il governatore Vincenzo De Luca ha messo poco fa l’ordinanza che «dispone la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università per tre giorni a partire da domani 27 febbraio per consentire interventi di disinfestazione straordinaria in relazione all’emergenza coronavirus».