Coronavirus, tampone positivo in Campania

Sono due i casi positivi al coronavirus in Campania. Mentre a livello nazionale si registrano dodici decessi e 400 contagiati, in Campania si registrano due casi. Si tratta di 2 donne, una di Caserta e una di Vallo della Lucania, di ritorno dalla Lombardia. Nel pomeriggio è stato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a confermare uno dei due contagi: «È di pochi minuti fa la notizia che abbiamo inviato dalla Campania a Roma presso lo Spallanzani un tampone risultato positivo e di un altro per il quale attendiamo riscontro. Sarà il Ministero, come giusto che sia, a dare comunicazione ufficiale».