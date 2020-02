Coronavirus, negativi i primi diciotto tamponi in Irpinia

Tutti i tamponi effettuati in Irpinia sono risultati negativi. A dare la buona notizia questo pomeriggio è il direttore generale dell’Asl di Avellino, Maria Morgante: “I 18 tamponi inviati sono tutti negativi, possiamo stare tranquilli da questo punto di vista. Stamattina abbiamo inviato altri 8 tamponi, speriamo che nella giornata di domani si possano avere i risultati. I comuni di questi ultimi 8 tamponi sono Caposele, Carife, Mirabella Eclano e Mercogliano. A Carife ve ne sono 3. Sono solo due i sintomatici, gli altri tamponi vengono effettuati per precauzione, ma tutti sono stati in luoghi vicini la zona rossa”.