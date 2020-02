Us Avellino, controlli Covisoc: esito positivo

In data odierna, presso lo studio dei commercialisti Gianni De Vita e Manlio Iorio, con la partecipazione dell’avvocato Chiacchio ed in presenza del dott. Filippo Polcino in rappresentanza dell’Us Avellino 1912 srl, si è svolta la verifica degli ispettori della Co.vi.soc. inviati dalla FIGC.

La riunione ha avuto esito positivo, in particolare si è riscontrato il regolare adempimento delle disposizioni di cui all’articolo 85 delle NOIF in merito agli emolumenti ed ai contributi del personale.

Resta fermo l’auspicio di una pronta definizione delle questioni societarie al fine di assicurare la serena continuità aziendale.