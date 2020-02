Angelo D’Agostino nuovo presidente dell’Us Avellino

Angelo Antonio D’Agostino sarà il nuovo presidente dell’Us Avellino. Stamattina è stato raggiunto l’accordo per la cessione delle quote societarie dal duo Izzo e Circelli all’ex deputato di Montefalcione. Lunedì sarà stipulato il rogito notarile con cui D’Agostino diventerà il nuovo proprietario del club biancoverde. All’ex deputato passa l’87,5% delle quote da Luigi Izzo, Sabatino Autorino, Renato De Lucia e Nicola Circelli. Al suo fianco ci sarà la Innovation Football di Andrea Riccio con il 12,5%. “Domani sarò a Bari a sostenere la squadra – queste le prime parole di D’Agostino -. Negli ultimi tempi la società ha attraversato un periodo difficile, i tifosi mi hanno dato una grande forza. Il nostro gruppo è sempre stato vicino all’Avellino. Più volte abbiamo provato ad acquistare il club, senza riuscirci. Ora vogliamo dare un contributo maggiore, per il bene della società e della città. Al nostro fianco ci sarà la Innovation Football, che ha espresso il desiderio di restare nel club”.