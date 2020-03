E’ nata l’“Associazione Commercianti Via Roma Atripalda”: formalizzato l’atto costitutivo ed eletto il direttivo con due presidenti provvisori. Generoso Sole e Mimmo Caronia: «vogliamo mettere in campo azioni di rilancio del commercio in città»

E’ nata l’“Associazione Commercianti Via Roma Atripalda”. Dopo una lunga gestazione iniziata con le prime riunioni nel 2017 è stato formalizzato l’atto costitutivo della nuova realtà che punta a rilanciare e rivitalizzare il commercio nella cittadina del fiume Sabato. A costituirla sedici esercenti storici di via Roma. Alla guida dell’organizzazione è stato eletto un Consiglio Direttivo e due presidenti provvisori che resteranno in carica fino al prossimo 30 giugno per raccogliere le adesioni di tutti i commercianti in attesa dell’assembla in cui sarà nominato il consiglio direttivo e il nuovo presidente.

A guidare i primi passi dell’associazione sarà il duo composto da Generoso Sole del negozio “Verve” e “Thun Shop” e Mimmo Caronia di “Traffic Uomo e Donna”.

«Dopo una lunga gestazione è nata l’associazione – illustrano Generoso Sole e Mimmo Caronia, entrambi eletti presidenti provvisori -. Si è scelto di dar vita in questa prima fase ad un consiglio direttivo allargato e a due presidenti perché l’associazione vuole essere di tutti e aperta a tutti. L’obiettivo è di mettere in campo delle azioni che possano in qualche modo risollevare il commercio di Atripalda e in particolare della nostra strada».

Il Consiglio Direttivo è composto da sette consiglieri: Mauro Imbimbo (del negozio Via Roma 1972), Tommaso Vicale (Mia Baby), Elsa Rosiello (Profumeria Lucia), Nunzio Marrone (Bar Storia di Caffè), Raffaele Di Gisi (Arte e Fiori Di Gisi), Sabino Caronia (La Cattalea) e Antonio Barbieri (Ottica Seelife).

La decisione di mettere nero su bianco è maturata dopo il successo dell’evento organizzato per lo scorso Natale e quello di San Valentino con “Via Roma in Love” che hanno richiamato in città tantissime persone.

«E’ il nostro punto di partenza – proseguono Sole e Caronia -. E’ stato uno stimolo forte la Notte Bianca di Natale in cui abbiamo accolto una marea di partecipanti. Perciò vorremmo strutturare tutta una serie di eventi nell’arco dell’anno che possa far sì che si ripeta il successo di quella giornata. Inoltre si sentiva l’esigenza di avere un organo rappresentativo sia nei confronti dell’Amministrazione, dei privati e dei commercianti per dare loro un senso di concretezza rispetto alle azione che vogliamo mettere in campo con l’organizzazione di una serie di eventi da qua a Natale 2020 in modo che possano richiamare e attrarre più persone su questa strada. Per il futuro punteremo a sfruttare anche la sinergia nata per San Valentino con l’associazione Acipea e con altre».

L’associazione punta a lavorare in sinergia con il Comune «puntiamo a fare squadra anche con le associazioni presenti sul territorio – dichiarano -. Tant’è che l’associazione ha provvisoriamente la propria sede presso la Pro Loco atripaldese che è parte determinante della città e di questa strada. Ci è sembrata una cosa naturale chiedere in questa fase di costituzione aiuto alla Pro Loco. Oltre il Natale sicuramente verrà confermato l’evento dei festeggiamenti della Madonna del Carmine che lo scorso anno è stato un successo. Di certo non mancheranno altre iniziative ed eventi».

Atripalda non è nuova all’associazionismo tra esercenti prima con “AssoCiA” e poi con il Consorzio dei commercianti. «AssoCiA è stato un momento importante del commercio atripaldese. Nata una decina di anni fa aveva in Gerardo Iannaccone il presidente importante che riusciva con le sue capacità e conoscenze a far sì che tutto fosse possibile e realizzabile. Nasceva anche in un contesto economico diverso in cui era più facile raccogliere sponsorizzazioni e adesioni. Oggi ci uniamo invece con uno spirito diverso. Visto i tempi l’associazione sarà quasi costretta ad autofinanziarsi per dar vita agli eventi. Proveremo certo ad avere qualche contributo sia da aziende che a partecipare a bandi regionali e provinciali. E’ tutto ancora in divenire e in questa prima fase dobbiamo innanzitutto pensare a strutturarci e a decidere come muoverci».