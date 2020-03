Il Nucleo Operativo Guardie Eco Zoofile in campo in Irpinia: controlli in città al parco pubblico San Gregorio

Il Nucleo Operativo Guardie Eco Zoofile (Nogez) in campo in Irpinia per la tutela dell’ambiente e degli animali. L’associazione di protezione ambientale, riconosciuta a livello nazionale e guidata in Irpinia dal responsabile provinciale Ernesto Cetro, che punta a contrastare le attività e le azioni illecite ai danni dell’ambiente degli animali, ha avviato da giorni una serie di controlli in Irpinia contro gli sversamenti illeciti, le discariche abusive, i reati ambientali e contro gli animali.

Nella giornata di ieri squadre di volontari sono entrati in azione sul territorio di Atripalda, sul monte Terminio e a Volturara. «Ad Atripalda abbiamo fatto una perlustrazione al parco pubblico San Gregorio per scongiurare la presenza di discariche abusive e alla ricerca di possibili sversamenti – racconta Antonio Cucciniello –. Controlli che sono stati estesi anche sul monde Terminio e a Volturara Irpinia con altre tre squadre diverse. Nella cittadina del Sabato abbiamo effettuato anche dei controlli contro le deiezioni canine, il rispetto della legge con il cane che venga portato a guinzaglio e sia dotato di microchip. Il nostro intento non solo è di prevenire ma anche di educare il cittadino» .

Un’attività di prevenzione che le guardie zoofile Nogez promuovono per una consapevole conservazione e valorizzazione dell´ambiente e della natura.

«Come reparto effettuiamo campagne di sensibilizzazione e di vigilanza sul rispetto delle leggi, contribuendo allo sviluppo e alle attività connesse alla conservazione del patrimonio naturale e paesaggistico operando in settori delicati e strategici come il corretto smaltimento dei rifiuti da parte di aziende, professionisti e cittadini – prosegue Antonio Cucciniello -. Ed ancora sullo smaltimento delle acque di lavorazione e domestiche, dissesto del territorio e discariche abusive. Collaboriamo con le autorità competenti e le Forze dell´Ordine».

Le guardie zoofile contrastano il crimine anche con l’ausilio di droni, «nel rispetto della normativa in merito. Siamo tra le prime Associazioni Onlus organizzate aventi, tra gli associati, abilitati all’utilizzo dei droni. Un servizio di monitoraggio aereo con droni per contrastare gli illeciti contro l’ambiente e gli animali».

Non solo tutela ambientale ma anche tutela degli animali: «Siamo a disposizione del cittadino, per rieducare a livello comportamentale. Combattiamo i maltrattamenti e il randagismo. Inoltre interveniamo anche per esigenze inerenti ad aree contaminate da veleni che potrebbero nuocere ad animali ed esseri umani qualora fossero ingeriti. Inoltre ci occupiamo della prevenzione e soppressione dei reati a danno degli animali domestici, del patrimonio zootecnico e della fauna selvatica» conclude Cucciniello.

Giorni fa la quadra ha anche rinvenuto una discarica abusiva in territorio di Manocalzati.