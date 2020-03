Atripalda e Bisaccia in lutto unite ieri per l’estremo saluto al dottore Angelo Compierchio

Due comunità in lutto unite ieri per l’estremo saluto al dottore Angelo Compierchio. Atripalda e Bisaccia si sono strette nel pomeriggio intorno alla moglie Lucia Giannattasio, già dirigente dell’Asl di Avellino, ai figli Vincenzo, Valerio, Lilia e Simone, alla nuora Veronica Napoli e ai parenti dell’amato e stimato medico di famiglia, che da 25 anni portava avanti con grande passione e abnegazione la propria missione di medico di base nella cittadina del Sabato. Un professionista riservato scomparso a 66 anni.

Una chiesa gremita quella del Cuore Immacolato di Maria ad Avellino. Dolore e lacrime all’uscita del feretro dalla chiesa sulle note della canzone “My Way” di Frank Sinatra. La salma è stata poi tumulata presso il cimitero di Guardia dei Lombardi.

«Esprimo cordoglio a nome della città di Atripalda alla famiglia – dichiara il sindaco di Atripalda Giuseppe Spagnuolo -. Ha svolto il proprio lavoro nella nostra città per molti anni a servizio dei nostri cittadini con doti di professionalità e umanità riconosciute da tutti. Una perdita per la città di Atripalda molto sentita». Il comune di Bisaccia esprime il proprio cordoglio con un manifesto: «Il sindaco e l’Amministrazione comunale si associa al dolore che ha colpito la famiglia Compierchio-Giannattasio per la perdita del caro Angelo». A questo si aggiunge anche quello dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Avellino.

Tanti gli attestati di stima sui social. La Pro Loco di Atripalda con il presidente Lello Labate lo ricorda così:«Ci siamo risvegliati con la brutta notizia della perdita del dottor Angelo Compierchio, medico di base dal Grande Cuore venuto ad Atripalda negli anni ’90 da Bisaccia, suo paese d’origine. Con lui perdiamo una persona disponibile, un medico competente, scrupoloso e soprattutto preparato. Oggi siamo tutti un po’ più soli».

Così lo ricordano i pazienti: «Quando un uomo scompare è come una stella che nel cielo si spegne. Quando a lasciarci è un uomo come Angelo Compierchio, medico eccellente, persona buona e accogliente, un pianto di stelle accompagna il dolore degli uomini. Grazie dottore».