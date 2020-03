Alvanite, dopo l’assemblea pubblica i residenti tornano a riunirsi e chiedono verifiche sugli edifici e Comitato di quartiere

«Nessuno parla di effettuare una verifica sulla sicurezza dei prefabbricati pesanti di contrada Alvanite». Ad un mese dall’assemblea pubblica in cui emersero forti le distanze con gli esponenti dell’Amministrazione comunale Spagnuolo sulla stabilità dei diciassette edifici della grande contrada periferica di Atripalda, si sono tornati a riunire i residenti del quartiere. «La sicurezza degli edifici è al primo punto ma oggi nessuno ne parla – spiega uno dei promotori, il signor Antonio Vitiello -. Avevamo richiesto in primis che fosse effettuata una verifica sui palazzi, e che fosse data per iscritto la riposta. Come si fa a dire che questi edifici, costruiti circa 40 anni fa, rispondono alla normativa attuale? Non ci fermiamo e attendiamo che sia effettuata questa verifica per la quale abbiamo effettuato lo scorso anno anche una petizione con una raccolta di 150 firme. Vogliamo che si accerti se le case in cui viviamo siano sicure, se vanno bene o si debbano abbattere o se va effettuata una manutenzione ordinaria o straordinaria. Basta guardare le palazzine per capire che non è stata mai fatta la manutenzione ordinaria. E’ un’indecenza. Ferri che escono fuori dal cemento, infiltrazioni di acqua in tutte le case, grondaie e coperture da rifare attendono ancora una risposta. Da qui è nata la protesta. Per cui attendiamo ora una scossa». Divergenze che quindi restano con l’Amministrazione per la quale invece non esiste una data di scadenza relativa alla costruzione degli edifici che sono in cemento armato, con parti prefabbricate.

Una riunione che ha voluto anche gettare le basi per la costituzione di un nuovo Comitato di quartiere, che manca dal 2011 nella contrada. «C’è la volontà di istituirlo – prosegue Vitiello -. Nell’incontro abbiamo raccolto una quindicina di disponibilità tra i residenti che vogliono partecipare all’elezione del nuovo comitato. Ora attendiamo dal consigliere comunale Anna De Venezia il regolamento per la costituzione del Comitato. Dovremo tenere una nuova assemblea pubblica per ufficializzare i nominativi dei candidati e la lista o le liste. La data dovrà essere individuata con il Comune ma ora dobbiamo attendere visto che l’emergenza coronavirus fa slittare l’assemblea pubblica. Tale votazioni inoltre non possono coincidere con le elezioni regionali. Ma noi abbiamo l’intenzione di costituirlo. Siamo pronti ad andare avanti». Sulla costituzione del comitato di quartiere la consigliera delegata Anna De Venezia spiega: «ai fini dell’elezione del Comitato, sarà convocata, appena possibile, l’Assemblea di Quartiere che dovrà essere costituita da cittadini di età non inferiore a 16 anni ed aventi residenza nel quartiere Alvanite, così come previsto dal regolamento».