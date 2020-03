Coronavirus, 72 persone in vigilanza domiciliare in 21 comuni irpini tra cui Atripalda

Misure di prevenzione in Irpinia dopo il transito all’ospedale Moscati di Avellino dell’insegnante risultata contagiata da Covid-19. Sono 72 persone monitorate a domicilio, in isolamentro fiduciario in 21 paesi, che s’ipotizza abbiano potuto avere contatti indiretti, in ospedale o nel pronto soccorso del capoluogo irpino, con la 47enne di Striano. Ecco la nota stampa: