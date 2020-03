Coronavirus, 75 persone poste in isolamento fiduciario domiciliare dopo l’episodio dell’ospedale Moscati

Sono 75 l e persone poste in sorveglianza sanitaria fiduciaria domiciliare e monitorati dall’Asl. Si tratta del personale medico e infermieristico del reparto di otorinolaringoiatria, dei sanitari del pronto soccorso e degli utenti del pronto soccorso e del reparto di otorinolaringoiatria presenti in ospedale il 26 febbraio, il giorno in cui l’insegnante di Striano, risultata positiva al Coronavirus è ricoverata poi al Cotugno di Napoli, ha fatto visita al padre che è ancora ricoverato al Moscati.I tamponi effettuati sul padre e alla madre dell’insegnante di Striano hanno dato esito negativo.

I dati sono stati forniti dal Prefetto Paola Spena al termine del summit svoltosi nel pomeriggio in Prefettura.