Coronavirus, porte chiuse al Partenio-Lombardi per tre gare interne dei lupi

“Partenio-Lombardi” off limits per tre partite casalinghe dei biancoverdi: Avellino-Ternana in programma domenica 8 marzo alle 17:30, Avellino-Catanzaro in programma domenica 22 marzo alle 15:00 e Avellino-Casertana in programma domenica 29 marzo alle ore 17:30. A porte chiuse anche la sfida del “Granillo” contro la Reggina prevista per domenica 15 marzo alle 17:30 e quella del “Viviani” contro il Potenza del mercoledì 25 marzo alle ore 20:45.