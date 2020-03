L’Azione Cattolica Atripalda incontra l’Amministrazione per presentare proposte per una città più vivibile. foto

Villa comunale più sicura, viabilità nelle ore notturne, biblioteca “Cassese” rimessa in pristino e adeguatamente fornita, spazi adibiti a verde pubblico e impianti sportivi maggiormente fruibili. Sono queste alcune delle richieste portate all’attenzione dell’Amministrazione comunale dai giovani dell’Azione Cattolica di Atripalda.

«All’interno del cammino di quest’anno associativo, l’Azione Cattolica Ragazzi della Parrocchia di Sant’Ippolisto Martire ha vissuto nella Sala consiliare un incontro tra i bambini e i ragazzi aderenti all’associazione e l’Amministrazione comunale – illustra la presidente Romina Acerra -. L’incontro ispirato allo slogan dell’anno “E’ la città giusta”, ha voluto sensibilizzare i ragazzi alla tematica del bene comune. Accompagnati dalla sottoscritta, dal parroco don Fabio Mauriello, dalle responsabili ACR, Monica Curcio e Annarita Infante e da tutti gli educatori, i bambini e i ragazzi sono stati accolti dal sindaco Giuseppe Spagnuolo, dal vicesindaco Anna Nazzaro e dal delegato Costantino Pesca».

I bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni, guardando la città a loro misura e facendosi portavoce delle diverse esigenze, hanno apportato il proprio contributo. I giovani hanno formulato alcune richieste e proposte per rendere la città più pulita, attrezzata e nello stesso tempo più sicura per tutelare la propria incolumità. «Nello specifico i bambini di prima elementare hanno realizzato un plastico del Comune con materiale riciclabile – prosegue la presidente -; quelli della seconda e terza elementare hanno realizzato, invece, una raccolta di disegni ispirata al tema della città ideale. Le fasce di età 9-11 e 12-14 anni, dal canto loro, hanno sollevato problematiche e suggerito proposte per disagi che vivono ogni giorno. L’Amministrazione, pur consapevole delle perduranti inefficienze della città e conscia del lavoro compiuto per tentare di arginarle, ha invitato i ragazzi a guardare con occhio positivo a quanto già offre il territorio locale e provare a valorizzare ciò di cui si dispone. A tale proposito, il sindaco Spagnuolo ha ricordato che bene comune è ciò che appartiene idealmente un po’ a ciascuno di noi e per tale ragione ha affidato all’Acr la cura della porzione di prato di piazza Di Donato. Impegno che non sarà disatteso».

L’incontro, tenutosi a conclusione di un periodo definito nella proposta formativa dell’ACR “Mese della Pace”, si è concluso con l’omaggio dell’Acr all’Amministrazione Comunale di una pianta di ulivo «in segno di ringraziamento per l’accoglienza ricevuta ma anche e soprattutto come simbolo di collaborazione tra le istituzioni per il raggiungimento del bene comune, con la consapevolezza che “se la città sarà più adatta ai bambini, sarà più adatta per tutti”» conclude la presidente Acerra.