Chiude via Gangi ad Atripalda e apre il cantiere dell’Anas per interventi al sottopassaggio del Raccordo Avellino-Salerno.

La vecchia strada che collega via Nicola Adamo con il popoloso quartiere di contrada Alvanite, finita più volte al centro della cronaca locale per i rifiuti abbandonati lungo i bordi della strada prima del sottopassaggio al raccordo autostradale, è stata delimitata e chiusa al traffico veicolare e pedonale.

«L’intervento è curato dall’Anas che ha informato dell’apertura del cantiere la Provincia di Avellino essendo la strada provinciale – illustra il sindaco della cittadina del Sabato, Giuseppe Spagnuolo -. Nelle adiacenze del sottopasso, lungo il raccordo, ci sono in ambo le direzioni due piazzole di sosta a cui dovranno essere effettuati dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza».

La strada di via Gangi è provinciale e quindi l’Anas ha informato l’Ente di Piazza Libertà dell’avvio del cantiere. La strada resterà chiusa per un tempo massimo di 90 giorni. La segnaletica di chiusura è presente già all’altezza della piccola rotatoria di via Cesinali.

L’arteria periferica più volte in passato è divenuta discarica a cielo aperto. Rifiuti, bustoni neri con materiale di ogni genere, materassi, mobili e altri oggetti sono stati abbandonati nel tempo lungo i bordi della strada facendolo assumere le sembianze di una vera e propria discarica a cielo aperto. Una piccola area adibita a immondezzaio da parte di ignoti incuranti delle più comuni norme civili di comportamento. Un degrado non passato inosservato ai residenti che più volte ne hanno denunciato la situazione. E più volte la strada è stata interessata da interventi di bonifica.

«L’Anas eseguirà dei lavori di sistemazione del sottopassaggio – dichiara il delegato ai Lavori Pubblici Salvatore Antonacci -. Avevamo chiesto alla Provincia la sistemazione delle cunette laterali e dei terrapieni che c’erano nel curvone e che si erano formati a seguito delle vari alluvioni. La Provincia ha provveduto alla completa messa in sicurezza della sede stradale. Ora è partito questo intervento a cura dell’Anas che ha comunicato alla Provincia la chiusura del tratto stradale per un tempo massimo di 90 giorni. La chiusura interessa solo la zona del sottopassaggio al raccordo Avellino-Salerno con la parte sottostante e le due rampe di accesso. Non ci sono disagi per le abitazioni della zona perché la strada di accesso per via Nicola Adamo è perfettamente transitabile mentre il tratto di strada chiuso non è a servizio di alcuna abitazione».