Colonnine di ricarica per auto alimentate ad energia elettrica in arrivo ad Atripalda

Il Comune del Sabato punta tutto sul “green” con la realizzazione di una rete di colonnine di ricarica per auto alimentate ad energia elettrica. La giunta del sindaco Giuseppe Spagnuolo, su proposta dell’Assessorato al Traffico guidato da Mirko Musto, ha dato mandato al responsabile del III Settore, il comandante della Polizia municipale, Domenico Giannetta, di provvedere, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, all’individuazione di un soggetto economico per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e gestione del servizio di ricarica in regime di non esclusività.

L’iniziativa, evidenzia l’Amministrazione, segue le sollecitazioni «della Commissione Europea che, a partire dal 2010 ha esortato gli Stati Membri ad adottare politiche volte a diffondere la mobilità elettrica al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l’ambiente circostante».

L’esecutivo municipale ha anche individuato le aree sul territorio comunale dove procedere all’installazione di sei colonnine di erogazione. Tre gli impianti in tutto. Due colonnine saranno collocate in via Vittorio De Caprariis, nelle adiacenze del parcheggio di Via Scandone. Altre due invece sorgeranno in piazza Alpini Orta nel parcheggio retrostante il mercatino rionale e infine le ultime due in via San Lorenzo nei pressi dell’area parcheggio.

«Il soggetto economico aggiudicatario della procedura di gara – si legge nel deliberato – dovrà provvedere alla realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di ricarica» ma anche provvedere ad installare la segnaletica stradale verticale e orizzontale secondo le indicazioni fornite dal Comando di Polizia Municipale, il tutto senza alcun onere per il Comune.

Il soggetto gestore dovrà sottoscrivere infine apposito atto di concessione per la durata di 12 anni.

La costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici sul territorio comunale rappresenta per l’Ente di Piazza Municipio «presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica» per abbattere una delle cause dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane in Europa legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna.

«Il futuro ci porta verso le auto elettriche per abbassare l’inquinamento – spiega l’assessore Mirko Musto -. Offriremo così un servizio anche alle persone che vengono da fuori. Atripalda sarà uno dei primi paesi che si attrezzerà con le colonnine per ricaricare le auto elettriche».

Non solo colonnine elettriche in arrivo. A breve ci saranno altre novità sul sistema di mobilità cittadina con l’ampliamento della sosta a pagamento nel centro città con le strisce blu che saranno realizzate anche lungo via Appia, nel tratto di strada che dalla rotatoria della Maddalena di via Roma arriva fino al passaggio a livello, nei pressi dell’imbocco per il raccordo autostradale Avellino-Salerno.

«Procederemo anche all’installazione dei nuovi parcometri con sensori – conclude l’assessore Musto – e ad una nuova segnaletica luminosa per gli attraversamenti pedonali in città».