Coronavirus, nuove raccomandazioni del Sindaco alla città di Atripalda

Nuova ordinanza del sindaco di Atripalda Giuseppe Spagnuolo che recepisce i provvedimenti del Governo e del Presidente della Regione Campania.

Sospensione immediata e fino al 15 marzo, su tutto il territorio regional delle attività delle discoteche e delle attività di ogni altro luogo di svago e divertimento la cui frequentazione, per le modalità di ritrovo, comporta assembramento degli utenti o comunque non consente che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e con il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.