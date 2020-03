Ciclismo, l’A.S.Civitas-Profumeria Lucia intensifica la preparazione in attesa del debutto alle corse fine aprile

L’ora del debutto stagionale per il team atripaldese “A.S.Civitas-Profumeria Lucia” si fa sempre più vicina. La squadra è pronta per inaugurare la sua 18esima stagione agonistica con la prima gara che si svolgerà 25 aprile ad Ariano Irpino Gran Fondo Primavera. Gli atleti della rinnovata realtà ciclistica amatoriale atripaldese si attaccheranno il numero sulla schiena pronti a sfidarsi a colpi di pedalate sulle strade della provincia e interregionali.

“La squadra si è rinnovata completamente nel look, gli atleti sfoggeranno un’esuberante divisa nera in stile galattico con rifiniture bianco – commenta il manager Giuseppe Albanese – ma sono sicuro che tutti daranno il massimo supporto, lavorando con impegno e passione per i colori del nostro Team al raggiungimento degli obiettivi di questa stagione agonistica“.

Dunque, sulle ali dell’entusiasmo ci sono tutti i presupposti per un’altra stagione da urlo che si spera possa riservare tante altre soddisfazione.

Questa la rosa: MarioVernacchio, Giuseppe Acone, Mimmo Papaleo, Adolfo Rodia, Giuseppe Albanese, Michele Venezia, Bruno Riccio, Giuseppe Carrino, Marco Rodia, Carmine Iantosca, Luigi De Pompa, Leonardo Picardi, Francesco Ricci, Antonio Verrilli, Giovanni D’Agostino, Luca Spiniello, Felice D’Alelio, Antonino Siconolfi e Annalisa Albanese.