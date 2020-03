Coronavirus, l’annuncio del premier Conte: «Italia zona protetta, scuole e Università chiuse fino al 3 aprile e stop al campionato di calcio»

Non ci sarà più una zona rossa, ma ci sarà tutta l’Italia «zona protetta». Tutti i cittadini da domani dovranno rispettare, da Nord a Sud, le nuove norme contro il dilagare del contagio del Coronavirus. «Gli spostamenti in tutta Italia saranno possibili solo per motivi di lavoro, necessità o salute». Il premier Giuseppe Conte annuncia in conferenza stampa la firma del nuovo decreto che trasforma l’Italia in una grande “zona arancione”: «Questo DPCM può essere chiamato – ha detto Conte – “io resto a casa”». Esso prevede, tra l’altro, un divieto di assembramento in tutta Italia; spostamenti possibili solo per motivi di lavoro, necessità o salute; lo stop a delle scuole fino al 3 aprile e quello di tutte le manifestazioni sportive, campionato di calcio compreso.