Emergenza Coronavirus, l’Air sospende le procedure concorsuali e le corse per Roma e Campobasso

L’Air Mobilità, ha sospeso tutte le procedure concorsuali in atto. Le prove selettive, che sarebbero dovute partire domani (martedì 10 marzo 2020) con i test per i profili tecnici-amministrativi, sono state rinviate a data da destinarsi al fine di evitare, in questo momento delicato, disagi per i partecipanti.

Sul fronte della mobilità, intanto, da mercoledì 11 marzo 2020 e fino a nuovo avviso, tenuto conto anche della evidente contrazione delle richieste da parte degli utenti, saranno sospese le corse sulle seguenti direttrici: Avellino-Roma e Salerno-Avellino-Benevento-Campobasso.

Per la linea Avellino (piazzale degli Irpini) – Roma (stazione Tiburtina) nella giornata di domani, 10 marzo 2020, saranno assicurate due corse:

Avellino-Roma alle ore 08:30;

Roma-Avellino alle ore 18:30.

Coloro che hanno già acquistato i biglietti per le linee Avellino-Roma e Salerno-Avellino-Benevento-Campobasso nelle date ricadenti il periodo di sospensione, possono contattare l’Ufficio Prodotti del Traffico aziendale al numero 0825.204407 per riprogrammare la fruizione del titolo di viaggio.

Sia il rinvio delle procedure concorsuali, sia la sospensione delle corse sulle due linee interregionali, non rientranti nei servizi essenziali, sono state assunte dall’Amministratore Unico dell’Air, ing. Alberto De Sio, nell’ottica di operare nell’interesse dell’utenza, del personale aziendale e della collettività, alla luce delle misure di prevenzione precauzionali relative alla emergenza sanitaria adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.