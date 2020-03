Emergenza Coronavirus, sospensione delle attività della Ginecologia nel PO di Ariano

Al fine di assicurare il contenimento della diffusione del virus Covid-19 e alla luce della positività riscontrata sul primo tampone effettuato su un medico del P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino, l’Asl di Avellino ha disposto la sospensione delle attività e la sanificazione dell’UOC Ginecologia e Ostetricia della struttura ospedaliera. Contestualmente il Servizio di Epidemiologia e Prevenzione ha disposto l’isolamento fiduciario del personale medico e sanitario impiegato nel reparto.

L’Asl di Avellino sta lavorando in queste ore al fine di riaprire il Pronto Soccorso, chiuso per carenza di personale, posto in isolamento a seguito dei contatti avuti con i due casi risultati positivi al primo tampone, per i quali si attende la conferma da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Si esorta tutta la cittadinanza ad osservare le prescrizioni previste dalla normativa nazionale e regionale e ad osservare corrette misure di prevenzione del contagio.