Coronavirus, attivato a Palazzo di città il Centro Operativo Comunale (COC)

L’Amministrazione Comunale di Atripalda al fine di porre in essere ogni utile misura di contenimento della diffusione del virus Covid-19 e di ottimizzare i flussi informativi del sistema di Protezione civile, ha disposto l’attivazione in via precauzionale del Centro Operativo Comunale (COC).

L’Unità di Protezione civile già da oggi sta monitorando il territorio con ronde continue al fine di controllare l’ottemperanza delle direttive governative e comunali. In questo quadro di assistenza alla popolazione e per favorire i soggetti in condizioni di “fragilità sociale” (anziani e immunodepressi ) è stato istituito un servizio d’intervento da parte dei volontari. Il servizio sarà espletato per piccole necessità come la spesa o l’acquisto di medicinali. I volontari interverranno con chiamata al numero di emergenza istituito.

Giuliana De Vinco

consigliera delegata alla Protezione Civile