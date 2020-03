Coronavirus, il bollettino di oggi della Protezione civile: 168 decessi, 8514 positivi e 280 guariti. In Campania 126 contagiati

La Protezione Civile ha fornito pochi minuti fa l’aggiornamento quotidiano sull’epidemia da Coronavirus in Italia. L’ultimo bollettino ufficiale comunicato dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli parla di 168 decessi (il numero totale di morti è di 631), 8514 i contagiati (oltre diecimila in totale) e 280 le persone guarite (1004 in totale). In Campania sono 126 i contagiati.