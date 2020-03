Coronavirus, niente mercato del giovedì ad Atripalda fino al 2 aprile. Attivato il Coc e ridotto l’accesso al Comune, il sindaco: «Siate responsabili»

Niente mercato all’aperto ad Atripalda, da giovedì e fino al prossimo 2 aprile stop alla fiera settimanale che si svolge a parco delle Acacie e lungo via San Lorenzo. E’ questo uno dei provvedimenti, unitamente all’attivazione del Coc (Centro operativo comunale) e alla limitazione di accesso agli uffici di Palazzo di Città, assunti dal sindaco Giuseppe Spagnuolo. Anche il Comune del Sabato dà così lo stop al mercato, salta dunque la tradizionale fiera settimanale del giovedì in via Ferrovia. Una delle tre misure, unitamente al recepimento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo scorso e a quello del governatore campano De Luca. Ad illustrarli ieri sera in conferenza stampa in Sal Giunta il primo cittadino unitamente al Comandante della Polizia municipale Domenico Giannetta e alla consigliera comunale delegata alla Protezione civile, Giuliana De Vinco.

«Fino al 2 prossimo aprile ci sarà la sospensione per evitare quanti più episodi di contatto nella popolazione perché lì non si può garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro – ha spiegato Spagnuolo – . Ci riserviamo di valutare nella prossima settimana l’evoluzione dello stato emergenziale e nel caso in cui ci fossero dei miglioramenti si potrebbe immaginare una ripresa della fiera».

Alla sospensione del mercato si unisce anche l’attivazione del Coc, il Centro operativo comunale: «Il coordinamento è affidato a me e al comandante Giannetta – prosegue il sindaco -. E’ interessata anche la delegata alla Protezione civile Giuliana De Vinco. Una struttura che già da stasera raccoglierà una serie di informazioni, organizza assistenza e monitoraggio sul territorio. Terrà i contatti con gli organi sovra comunali, la Prefettura la Protezione civile regionale. Da domani raccoglieremo le adesioni. Sono convinto che non arriveremo alle sanzioni perché si è diffusa la responsabilità tra utenti e commercianti nel rispetto della distanza interpersonale. E’ una situazione seria che lo sarà ancora di più nelle prossime settimane. Ma un comportamento responsabile da parte di tutti ridurrà il tempo dell’emergenza. Dobbiamo scongiurare che diventi una tragica. In che tempi la supereremo dipenderà dalla responsabilità dei singoli».

In città ci sono 2 le donne in isolamento fiduciario perché si sono trovate al Moscati nel giorno in cui è transita la professoressa di Striano positiva al Cov-19 e altre due sono le persone che si sono autodenunciate di ritorno dal Nord.

Sarà allestito inoltre un presidio fisso in città della Protezione civile annuncia la delegata Giuliana De Vinco che invita al senso di responsabilità:«Garantirà un servizio di comunicazione e controllo del rispetto delle ordinanze e il rispetto della distanza interpersonale. Un plauso va ai commercianti cittadini che si sono attivati da subito per garantire le misure di sicurezza. Faccio un appello al senso civico dei cittadini, tutto andrà bene adempiendo a queste direttive. Siate responsabili». Limitazioni infine anche per l’accesso agli uffici comunali: «che continueranno a funzionare – conclude il sindaco – ma l’acceso è limitato: si potrà accedere solo in caso di pratiche indifferibili e urgenti altrimenti dovranno interloquire con gli uffici con modalità telematica. Nel caso in cui dovessero ritirare documentazione lo faranno presso l’Ufficio Pas che da domani garantirà una maggiore distanza con gli utenti».

Il primo cittadino, in avvio di conferenza, ripercorre anche i due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del governatore della Campania:« Con decorrenza 7 marzo chi viene dalla Regione Lombardia e dalle altre 14 province ha l’obbligo di comunicarlo con isolamento fiduciario per 14 giorni senza contatti sociali. Chi proviene da quelle zone ha l’obbligo anche di compilare un questionario in cui mettere tutta una serie di notizie per una maggiore conoscenza dei flussi di persone. Le linee guida restano quelle del Governo e della Regione. Raccomando la responsabilità da parte di tutti i gestori delle attività, utenti e cittadini che debbono limitare gli spostamenti e garantire le distanze interpersonali».