Coronavirus, nuovo contagio ad Ariano per una donna: i casi in Irpinia salgono a 7

È risultato positivo al Covid-19 il primo tampone effettuato su una donna residente ad Ariano, ricoverata presso l’AORN “Moscati” di Avellino. Si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica per procedere ad attivare la sorveglianza fiduciaria, come da circolare ministeriale, sui contatti del probabile caso.

Nota stampa Asl di Avellino