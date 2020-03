Coronavirus, strade deserte e negozi chiusi ad Atripalda. Foto

Strade semi vuote e silenziose, Atripalda si è presentata così oggi dopo il nuovo decreto emanato ieri sera dal Governo per l’emergenza Coronavirus. Dopo l’appello del premier Conte a restare a casa per ridurre la diffusione del Coronavirus, Atripalda, come il resto del Paese, ha davvero rallentato il ritmo. I negozi nella via dello shopping e del centro sono rimasti quasi tutti aperti fino alle 19, seppur vuoti. Tutti, con cartelli, avvisano la clientela degli ingressi contingentati per rispettare le distanze di sicurezza e le misure per disinfettare banconi e spazi di contatto.