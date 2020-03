Coronavirus, dalle ore 18 chiuse attività di ristorazione, pizzerie e bar su tutto il territorio della Regione

Con l’ordinanza n. 11 del 10.3.2020 la Regione Campania ha disposto che “… con decorrenza immediata fino al 3 aprile 2020 è fatto obbligo agli esercenti di attività di ristorazione, pizzerie e bar su tutto il territorio della Regione Campania di osservare inderogabilmente l’orario di apertura dalle ore 6:00 alle ore 18:00 con divieto di effettuare qualsivoglia attività al di fuori di detto orario”.

Alla luce della situazione attuale ci sentiamo di esprimere massima solidarietà ai titolari degli esercizi pubblici e commerciali di Atripalda.

Sappiamo che questa è la “nostra ora più buia”, siamo coscienti del sacrificio che vi è stato richiesto ma il tutto è finalizzato al bene della nostra Comunità.

E’ proprio a tutte le attività produttive che ci sentiamo di fare un plauso, perché così come è emerso dai controlli fatti ieri dalla Polizia Municipale e dalla Protezione Civile si sono distinti per senso civico e di responsabilità. Sin da subito hanno adeguato la propria struttura organizzativa per ottemperare alle disposizioni e hanno collaborato affinché ci fosse il massimo rispetto delle stesse.

Atripalda non lo dimenticherà.

Quando sarà passato questo momento faremo una campagna di promozione del commercio Atripaldese con specifiche iniziative in corso di progettazione.

Andrà tutto bene.



L’Assessore Delegato al Commercio

Mirko Musto

La Consigliera Delegata alla Protezione Civile

Avv. Giuliana De Vinco