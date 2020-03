Coronavirus, il premier Conte: «Chiusi tutti i negozi d’Italia, tranne alimentari e farmacie»

«Tutti gli esercizi commerciali di Italia resteranno chiusi, tranne le farmacie, para farmacie e i servizi essenziali». A parlare in diretta Facebook è il premier Conte nel suo messaggio rivolto al Paese. Saracinesche abbassate dunque per pub, ristoranti, parrucchieri, centri estetici e servizi di mensa. Chiusi i reparti aziendali non indispensabili per la produzione. «Resta garantito lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali tra cui i trasporti, i servizi di pubblica utilità, bancari, postali, finanziari, nonché dei servizi accessori necessari a garantire il funzionamento di quei servizi». Industrie e fabbriche possono continuare le attività ma solo con l’attivazione di protocolli di sicurezza ”misure che siano adeguate per reggere questo momento: ferie anticipate, chiusura dei reparti non indispensabili”.

Il Presidente del Consiglio ha anche annunciato di procedere alla nomina di Domenico Arcuri come commissario che coordinerà in autonomia le attività sanitarie insieme al capo della Protezione civile Angelo Borrelli.