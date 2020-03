Coronavirus, alla Pro Loco di Atripalda la distribuzione del modulo di autocertificazione necessario per gli spostamenti anche a piedi

Il modulo di autocertificazione o autodichiarazione è necessario per uscire di casa in questi giorni in Italia. A causa delle rilevanti limitazioni degli spostamenti in vigore dal 10 marzo, infatti, ci si può spostare solo per «comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». Per spostarsi è necessario perciò avere un apposito modulo di autodichiarazione. Il modulo serve a mettere per iscritto i motivi del proprio spostamento. È valido in tutta Italia ed è stato diffuso dal ministero dell’Interno.

Per chi può, meglio stamparlo e compilarlo a casa; per chi non riesce, non c’è problema: in caso di eventuale controllo si potrà compilarne sul momento quello fornito dalle forze dell’ordine.

Ad Atripalda il presidente della Pro Lolo Lello Labate ha deciso di esporre fuori dalle sede dell’associazione, ubicata sulla rotatoria della Maddalena, una bacheca in cui poter ritirare il modulo già stampato è da compilare.