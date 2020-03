Coronavirus, il gruppo di giovani “Idea Atripalda” in campo per attività di assistenza alle fasce con “fragilità sociale”

Il gruppo di giovani “Idea Atripalda” in campo con attività di assistenza alle fasce più indifese e di “fragilità sociale” colpite dall’emergenza Coronavirus. Nasce “Atripalda Solidale”, una rete di volontari (già se ne contano un quindicina) che, aderendo al gruppo di Protezione civile della città, punta ad offrire un valido supporto alle autorità competenti.

«Viviamo in una situazione allarmante, la pandemia contro cui combattiamo è un avversario durissimo, ma sentiamo il bisogno di scendere in campo e di essere d’aiuto per chi si trova in difficoltà – spiega il referente Antonio Di Gisi, già portavoce cittadino di Libera -. Siamo orgogliosi di aver raccolto numerose adesioni, soprattutto da parte di giovani, tutti pronti ad essere d’aiuto ove necessario. Siamo certi che andrà tutto bene». Il gruppo di giovani con un comunicato aveva chiesto gironi fa al sindaco del Comune del Sabato la formazione del Centro Operativo Comunale e l’attivazione di una Rete di volontari «usufruendo delle organizzazioni del territorio, per gestire al meglio le esigenze della cittadinanza, un piano rivolto ad anziani, disabili ed eventuali soggetti sottoposti a quarantena, per la spesa alimentare e farmacologica attraverso la protezione civile e i volontari presenti sul territorio, permettendo di soddisfare esigenze primarie di soggetti più vulnerabili o sottoposti a restrizioni». Attivazione del Coc che è avvenuta Ora arriva la rete di volontari, dal nome “Atripalda Solidale”.

«Un periodo pieno di criticità per il nostro Paese, domani la storia ricorderà questi giorni e noi dobbiamo far sì che la memoria sia positiva. Abbiamo individuato 3 parole per affrontare questi giorni grigi: collaborazione, comunità e co-responsabilità – scrivono i giovani di Idea -. Parole che ci indicano il legame fra una posizione intersoggettiva la responsabilità comune per la storia e il tempo. Stiamo dando vita ad un piano rivolto ad anziani, disabili ed eventuali soggetti sottoposti a quarantena, per la spesa alimentare e farmacologica, permettendo di soddisfare esigenze primarie di soggetti più vulnerabili o sottoposti a restrizioni. Tutto con le dovute precauzioni».