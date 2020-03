Coronavirus, la Pro Loco di Atripalda intona l’Inno di Mameli e stasera “abbracciAMOci” dai balconi

L’Italia reclusa per la “quarantena” e in zona rossa contro il Coronavirus riscopre il patriottismo, il tricolore e l’Inno di Mameli. Alle 12 in punto di oggi, come in molti altri luoghi del Paese, dalla sede della Pro Loco di Atripalda hanno suonato ‘Fratelli d’Italia’.

Appuntamento rimbalzato di chat in chat e attraverso i social con un unico obiettivo: creare un flash mob musicale per farsi sentire e sentirsi, uniti anche ora che stiamo tutti a distanza.

E in città sulle finestre e dinanzi ai negozi spuntano i tricolori, seguendo un pò così quello fatto dagli abitanti di Vo’, il piccolo paese veneto che per primo ha pagato il tributo con una vita spezzata dal Covid 19. E stasera “abbracciAMOci” dai balconi: appuntamento alle ore 21 dalle finireste e balconi di Atripalda.