Coronavirus, scattano i controlli per gli spostamenti in auto e autocertificazione: verifiche serrate di Vigili e Carabinieri in città. Foto

Scattano i controlli per gli spostamenti in auto e sulle autocertificazione. Verifiche serrate di Vigili e Carabinieri ad Atripalda con posto di blocco dal centro alla periferia. Gli automobilisti vengono fermato. Funziona così. «Al controllo, l’operatore di polizia guiderà l’automobilista alla compilazione di una autocertificazione, in cui verranno specificate le ragioni del viaggio e le dichiarazioni dell’utente. Dichiarazioni che saranno sottoscritte anche dall’operatore di polizia». Sulle autocertificazioni poi partirà la verifica. Se si autocertifica il falso, potrebbe scattare il reato.

I vigili stanno anche vietando assembramenti e invitano i cittadini ad alzarsi dalle panchine del centro e a far ritorno a casa dove aver sbrigato i servizi. La raccomandazione, stringente, è quella di uscire soltanto in determinati casi, come dice il decreto, per evitare il contagio. E i Vigil sono in campo in città e si premura di fare rispettare questo provvedimento.