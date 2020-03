Ciclismo, primo raduno collegiale dell’A.S.Civitas-profumeria Lucia

Prima dello stop di tutte le discipline sportive imposte dal CONI fino al prossimo 3 aprile si è svolto, domenica scorsa, il primo raduno collegiale per il team A.S.Civitas-Profumeria Lucia. Gli atleti si sono ritrovati per fare un check up performante generale sia individuale e come gruppo, si è concluso con un caloroso abbraccio finale ed ha aperto ufficialmente la stagione agonistica 2020.

“Siamo alla stagione 18ma ma l’emozione è sempre la stessa della prima annata, – commenta il vice presidente Giuseppe Acone – sappiamo che ci dovremo misurare con l’agguerrita concorrenza sempre più forte, ma abbiamo rispetto per tutti e anche la consapevolezza di avere a disposizione un grande potenziale. Siamo abituati a sudare per ottenere sempre il massimo. Per noi il ciclismo resta e sarà sempre un momento di unione che ci porterà a vivere momenti più avvincenti ed emozionanti di una qualsiasi vittoria che passa in fretta, perché siamo convinti che pedalando insieme e aver acquisito un nuovo compagno sincero, pulito e disinteressato, allora avremo colto la più bella vittoria per uno sportivo vero. Come squadra siamo consapevoli delle nostre forze, tuttavia, non amiamo le autocelebrazioni e quindi ci fermiamo qui. Le tabelle ci sono, la voglia non manca, il freddo e la fatica non importano. Con questo spirito gli atleti del team atripaldese hanno svolto allenamento di rifinitura per le strade irpine e del salernitano”.

A seguire i quindici atleti che hanno sostenuto questo primo raduno: Leonardo Picardi, Luca Spiniello, MarioVernacchio, Giuseppe Acone, Mimmo Papaleo, Adolfo Rodia, Giuseppe Albanese, Michele Venezia, Giuseppe Carrino, Marco Rodia, Carmine Iantosca, Luigi De Pompa, Francesc Ricci, Carmine Iantosca e Giovanni D’Agostino.